Argentina fue designada como sede de la Copa Mundial 2028 de Natación de Aguas Frías, un evento que culminará con el Winter Swimming World Championship 2028. La competición se desarrollará en un escenario natural de impacto global: el Parque Nacional Los Glaciares, frente al imponente Glaciar Perito Moreno, en El Calafate.

“La confirmación de esta competencia posiciona nuevamente a Santa Cruz en el calendario internacional de eventos deportivos y turísticos, consolidando una política pública orientada a diversificar la matriz productiva, fortalecer el turismo y generar movimiento económico en temporada baja”, señaló el Gobierno Provincial.

Articulación

En este marco, la ministra de la Producción, Nadia Ricci, destacó que este tipo de eventos “son el resultado de un trabajo sostenido entre el Estado provincial, los organismos nacionales y el sector turístico, que permite mostrar al mundo el enorme potencial natural y organizativo que tiene Santa Cruz”.

La realización del evento deportivo –se relaiza por primera vez en su historia fuera de Finlandia– cuenta con el trabajo mancomunado con la asociación civil Nadando Argentina, a través de Matías Ola; la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, su titular, Daniel Scioli, y la autorización de la Administración de Parques Nacionales, a través de su presidente Sergio Álvarez, quien avaló la realización del evento por tres años consecutivos, en línea con las gestiones impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, garantizando el cuidado del entorno natural y el cumplimiento de los estándares ambientales.

La ministra de Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, junto al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El anuncio oficial se realizará este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una presentación institucional que contará con la participación de autoridades nacionales, provinciales y referentes del deporte internacional, allí se formalizará que Santa Cruz será sede de dicho certamen. La Opinión Austral realizará una cobertura especial.

Desde la secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz se remarcó que la llegada de competencias de esta magnitud no solo fortalece el posicionamiento turístico internacional de destinos como El Calafate, sino que también impacta positivamente en sectores como hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios, generando empleo y oportunidades para emprendedores locales.