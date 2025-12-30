Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

NEFRA Mendoza finalizó el primer período de clases del proyecto “La Escuela en Diálisis”, una iniciativa que garantiza el acceso a la educación primaria y secundaria a pacientes que realizan tratamiento de hemodiálisis.

En esta primera etapa, 14 alumnos comenzaron a tomar clases durante el tiempo de tratamiento, gracias a la instalación de pizarras y tecnología adaptada dentro de los centros, lo que permite continuar la formación educativa en un entorno especialmente pensado para acompañar sus necesidades de salud.

El cierre del primer ciclo se realizó junto a la docente a cargo, con un espacio de intercambio y agradecimiento, del que participaron pacientes y equipo del centro, destacando el impacto positivo del programa en la vida cotidiana de quienes forman parte.

En la cursada, los alumnos desarrollaron distintos trabajos educativos que fueron exhibidos en la sala de espera del Centro de Diálisis, en un lugar especialmente acondicionado denominado Espacio Educativo “Aula Renacer”, concebido como un ámbito de aprendizaje, motivación y acompañamiento.

“La Escuela en Diálisis” propone una mirada integral de la salud, incorporando la educación como una herramienta de inclusión, superación personal y mejora de la calidad de vida. El proyecto se desarrolla en articulación con el Ministerio de Educación de Mendoza, integrando el sistema sanitario y educativo en una experiencia innovadora y humana.

“Con la finalización de este primer ciclo, NEFRA Mendoza reafirma su compromiso con la continuidad y expansión del programa, con el objetivo de seguir ampliando oportunidades educativas para pacientes en tratamiento”, aseguró la entidad en un comunicado.