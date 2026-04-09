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El dolor por la muerte de Ángel, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia en circunstancias que aún se investigan, se transformó en un fuerte reclamo público de su familia. Durante el último adiós, su papá, Luis López, cuestionó duramente el accionar de la Justicia y de los organismos que debían intervenir en su cuidado.

“Yo le pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”, lanzó entre lágrimas, en medio de la despedida, marcando el tono de una denuncia cargada de angustia y bronca.

“Nadie escuchó las advertencias”

Según relató, el niño había manifestado su deseo de vivir con él, situación que —asegura— fue ignorada. “Mi hijo estaba llorando, quería quedarse conmigo. Yo mostré videos y no me dieron bola”, sostuvo.

En ese sentido, denunció que hubo advertencias previas que no fueron tomadas en cuenta por las autoridades. “Le dije a Protección, a mi abogado, a todos, que algo le iba a pasar. Y pasó”, afirmó.

El padre también apuntó contra el trato que recibió durante el proceso. “Me humillaron, me faltaron el respeto. Me trataron de un montón de cosas, pero nadie escuchó”, agregó.

La desgarradora despedida de la familia de Ángel. FOTO: DIARIO CRÓNICA/FOTO: JOSÉ “PORTU” GUERREIRO.

Dudas sobre la causa de muerte

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es la causa del fallecimiento. López aseguró que su hijo no tenía problemas de salud y rechazó de plano cualquier hipótesis de una muerte natural.

“Mi hijo estaba sano, no tenía problemas en el corazón ni en los pulmones. ¿Me van a decir que fue muerte natural? No, lo mataron”, expresó.

Estas declaraciones se dan en paralelo a la investigación judicial que busca determinar qué ocurrió con el menor, incluyendo pericias médicas y la reconstrucción de sus últimas horas.

La familia también puso el foco en el rol de los organismos encargados de garantizar los derechos del niño. “¿Qué cuidados le dieron? Se lo dieron para que lo maten”, cuestionó una mujer cercana al entorno, en referencia a la intervención previa de las áreas de protección de la niñez.

Además, criticaron que personas que —según sostienen— conocían la situación no hayan intervenido a tiempo. “Siempre hablan después de que pasa todo. Si decían la verdad antes, esto no pasaba”, reclamó el padre.

“Quiero justicia por mi hijo”

En medio del dolor, el reclamo central de la familia es que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades. “Quiero justicia por mi hijo, quiero que paguen”, insistió López.

Cuestionó que, mientras avanza la investigación, no haya detenidos. “¿Por qué hay gente que sigue caminando como si nada y yo estoy pasando esto?”, planteó.

El caso generó conmoción en la ciudad y reavivó el debate sobre el funcionamiento de los sistemas de protección infantil y la respuesta judicial ante situaciones de riesgo.

(Diario Crónica)

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