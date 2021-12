Netflix cancela la serie "Julie and The Phantoms" y los fanáticos se enfurecieron

"Nos enteramos esta semana que Netflix no llevará a cabo otra temporada", escribió Ortega junto a las fotos del set de la serie. Además agregó: "Aunque nuestros corazones están tristes, seguimos adelante con mucho orgullo por lo que logramos como equipo y la familia que construimos al crear a Julie".

La cancelación de "Julie and the Phantoms", basada en la serie infantil brasileña Julie e os Fantasmas, se produce más de un año después de que se estrenara su primera temporada en Netflix el 10 de septiembre de 2020.

¿CÓMO QUE OFICIALMENTE CANCELARON JULIE AND THE PHANTOMS????? NETFLIX, NUNCA TE LO VOY A PERDONAR, es que— ODIO TODO, BAI 😭 pic.twitter.com/tjpO8MLHje

La adaptación estadounidense contaba como protagonista a Madison Reyes como Julie, una estudiante de secundaria que perdió su pasión por la música después de que su madre muriera el año anterior. Pero cuando los fantasmas de tres músicos de ensueño (interpretados por Charlie Gillespie, Jeremy Shada y Owen Patrick Joyner) de 1995 aparecen de repente en el antiguo estudio de música de su madre, Julie siente que su propio espíritu interior comienza a despertar y se inspira para comenzar a cantar y escribir canciones de nuevo. A medida que crece su amistad con Julie, los chicos la convencen de crear una nueva banda juntos: Julie and the Phantoms.

Booboo Stewart, Cheyenne Jackson, Carlos Ponce, Sonny Bustamante, Jadah Marie, Sacha Carlson y Savannah Lee May completaron el reparto.

kenny ortega acaba de decir oficialmente que julie and the phantoms (jatp) está cancelado por netflix y no habrá renovación, luke nunca tendrá una despedida con emily y nunca sabremos qué pasó con los tres pic.twitter.com/5b41orFp2s

— mar; 🧣 (@95swiftloujs) December 18, 2021