Entre ayer jueves 13 y el sábado 15 de este mes, Newmont Cerro Negro está participando con gran satisfacción una vez más de la Expo Patagonia Minera 2025, que se realiza en la localidad santacruceña de Perito Moreno. En esta nueva edición, la compañía presentará una iniciativa especialmente diseñada para acercar a todos los públicos la experiencia bajo mina, característica de su operación en el Macizo del Deseado.

A través de un stand, los visitantes podrán conocer desde adentro cómo se ven las operaciones subterráneas y cuáles son los estándares que hacen de Newmont un referente global en minería segura y responsable. La propuesta ofrece un recorrido educativo y sensorial que recrea las condiciones del trabajo en mina, destacando los elementos de protección personal que se usan tanto en Cerro Negro como en las distintas operaciones de la compañía alrededor del mundo.

El espacio incluirá contenidos audiovisuales y materiales educativos sobre las prácticas que impulsan una cultura de prevención permanente, sintetizadas en la campaña institucional “La seguridad se lleva puesta”, reflejo del compromiso de Newmont con la protección de las personas y la mejora continua de sus procesos. “Participar de esta exposición es una oportunidad para compartir con la comunidad cómo trabajamos todos los días en una minería cada vez más segura, innovadora y sostenible. Nos enorgullece abrir las puertas de nuestra operación y mostrar el esfuerzo conjunto de nuestros equipos por alcanzar los más altos estándares de desempeño”, señaló Eugenia Sampalione, directora País de Newmont.

Con esta participación, Newmont reafirma su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades donde opera, impulsando una minería moderna, sostenible y cercana a las personas.

Acerca de Newmont

Newmont opera en Argentina el yacimiento Cerro Negro ubicado en el Macizo del Deseado en la Provincia de Santa Cruz. Con exportaciones promedio entre 400 y 600 millones de USD, es la principal empresa exportadora de oro del país. Emplea de manera directa más de 1400 personas y a más de 4800 de manera indirecta entre contratistas y cadena de valor. Newmont es la empresa de oro líder en el mundo y un productor de cobre, plata, zinc y plomo. La cartera de activos, perspectivas y talento de clase mundial de la compañía está anclada en jurisdicciones mineras favorables en América del Norte, Latinoamérica y el Caribe, Australia, África y Papua New Guinea. Newmont es el único productor de oro que figura en el índice S&P 500 y es ampliamente reconocido por sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La compañía es líder de la industria en creación de valor, respaldada por sólidos estándares de seguridad, ejecución superior y competencia técnica. Newmont fue fundada en 1921 y ha sido comercializada en bolsa desde 1925.