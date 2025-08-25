Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nicki Nicole y Lamine Yamal oficializaron su romance. El futbolista del FC Barcelona sorprendió a sus seguidores con un posteo romántico en Instagram dedicado a la cantante rosarina por su cumpleaños número 25.

En la imagen, ambos aparecen abrazados, con un enorme ramo de rosas y globos en forma de corazón de fondo. El mensaje fue la confirmación que los fans esperaban desde hace semanas.

Según medios españoles, Nicki y Lamine se conocieron en la fiesta de cumpleaños número 18 del jugador, donde también estuvieron Duki y Bizarrap. Aunque en ese momento no hubo romance, los rumores crecieron cuando fueron vistos juntos en una discoteca semanas después.

El periodista español Javier Hoyo reveló en TikTok que “en la fiesta no pasó nada, pero el 24 de julio sí se besaron y se fueron juntos de madrugada”.

El fin de semana pasado, la pareja viajó en un avión privado a Mónaco para disfrutar de los días libres del futbolista. Además, trascendió que Nicki Nicole se habría mudado a la mansión de Lamine Yamal, un indicio de que la relación va en serio.