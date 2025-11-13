Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Grupo La Opinión Austral se encuentra cubriendo la 31 Conferencia Anual de la UIA (Unión Industrial Argentina) que se desarrolla este jueves 13 de noviembre en el Centro de Convenciones Buenos Aires, evento que reúne a funcionarios, gobernadores y referentes del sector privado.

En ese contexto, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, destacó el espacio de la Conferencia Anual, al tiempo que sostuvo que genera mucha expectativa “por la fuerza que tiene este sector tan importante” dentro del país. “Desde la Rural creemos que las condiciones para que el país despegue se están dando”, enfatizó.

Abordado respecto de si compartía que había que realizar reformas como propone el gobierno nacional en materia tributaria, laboral y previsional, respondió: “Seguro que sí, y hablando de nuestro sector, tenemos un convenio de trabajo aparte del convenio general” y añadió: “Como gente del campo estamos haciendo los aportes que a nuestro buen entender hacen falta”.

La Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. (Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral).

Sobre este punto, Pino resumió: “Acá lo importante es que más allá de reforma laboral o tributaria, hay que lograr mayor competitividad para estar a la altura de lo que el mundo nos demanda”. Y en ese mismo sentido, señaló: “La competitividad se logra con muchas cosas, por supuesto con el tipo de cambio, por supuesto bajando inflación, produciendo más” pero “para que todo eso se dé, necesitas una reforma a nivel general, gobiernos nacionales, provinciales e intendencias tienen que entender de una buena vez que la mejor manera de aportar a eso, es bajando impuestos”.

Nicolás Pino indicó que hay una demanda mundial por los productos de Argentina.

En otro momento de la entrevista, el presidente de la Sociedad Rural Argentina manifestó que se espera un 2026 “con una expectativa bárbara”. Al respecto, sostuvo: “Estamos en campaña cosechando trigo, una campaña récord si todo anda bien” y dijo: “Hay una demanda mundial de lo que nosotros hacemos: carne, leche, granos, es de una demanda altísima; tenemos dónde entregar nuestro producto, tenemos donde venderlo, necesitamos producir más y no vas a encontrar un productor que no quiera sembrar una hectárea más de campo, pero se tienen que generar las condiciones, pero se va camino a que eso se genere”.

Respecto a la Patagonia, indicó que hay un monocultivo como es la oveja. Afirmó que siempre para los productores regionales fue difícil. “Hoy se maneja un dólar estabilizado, una inflación lógica, lo que permite mirar un poco más para adelante”, mencionó Pino, al tiempo que agregó: “Lo que sí se necesita es crédito, que todavía no estamos en números que te permitan sacar un crédito a tasas productivas, que te permita trabajar, devolver el crédito y ganar plata, todavía eso no está ocurriendo, pero se va en ese camino y, después, insisto, el tema impuestos”.