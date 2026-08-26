Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tomás Aranda atraviesa horas difíciles luego de sufrir una fractura de peroné en la pierna derecha durante un entrenamiento de Boca. Mientras el juvenil de 19 años se prepara para afrontar una operación y una extensa recuperación, en las redes sociales comenzó a circular con fuerza un video suyo registrado apenas un día antes de la lesión.

Este martes, después de la práctica del Xeneize, hubo un momento para distenderse y Aranda aprovechó para mostrar su costado más divertido junto a Leo Flores. Los dos juveniles se sumaron a la tendencia de “farmear aura”, una de las modas virales del momento, y protagonizaron un particular momento que quedó registrado por las cámaras.

En las imágenes, Aranda se muestra relajado y divertido mientras realiza algunas de las poses y pasos que se hicieron virales en las redes sociales. Entre ellos aparece el popular gesto del “6/7”, una de las tendencias que adoptaron los jóvenes en las últimas semanas.

Flores, por su parte, captó el momento con la cámara mientras su compañero se encargaba de tirar los pasos. La escena rápidamente llamó la atención de los hinchas de Boca, que ahora volvieron a compartir el video luego de conocerse la grave lesión sufrida por Aranda.

El registro cobró otra dimensión después de la noticia que recibió Boca este miércoles. El juvenil sufrió la fractura cuando los tapones de su botín quedaron trabados en el césped durante un movimiento en la práctica y debió abandonar la actividad con fuertes signos de dolor.

Los estudios posteriores confirmaron la fractura de peroné y descartaron que la tibia estuviera comprometida. Aranda deberá ser intervenido quirúrgicamente y tendrá por delante varios meses de recuperación, por lo que se perderá lo que resta de la temporada.