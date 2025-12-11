Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,5% en noviembre de 2025 respecto al mes anterior, una nueva aceleración del índice que se ubica por encima del 2,3% registrado en octubre.

De esta forma, la inflación acumulada en once meses alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%.

La evolución del IPC en los últimos 12 meses.

Con estos números, noviembre se constituyó en el cuarto mes consecutivo de alza del IPC, consolidando la curva de incremento del costo de vida a nivel país.

Los rubros que más subieron

La división de mayor aumento en el mes, en el promedio nacional fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3,0%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

En tanto que las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Cómo se comportaron los distintos rubros y divisiones del IPC de noviembre a nivel país.