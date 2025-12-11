Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,5% en noviembre de 2025 respecto al mes anterior, una nueva aceleración del índice que se ubica por encima del 2,3% registrado en octubre.
De esta forma, la inflación acumulada en once meses alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%.
Con estos números, noviembre se constituyó en el cuarto mes consecutivo de alza del IPC, consolidando la curva de incremento del costo de vida a nivel país.
Los rubros que más subieron
La división de mayor aumento en el mes, en el promedio nacional fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3,0%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.
En tanto que las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).
A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).
