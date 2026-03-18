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La influencer santacruceña Luciana Martínez, de 32 años, fue excarcelada en el marco de la causa que inicialmente la señalaba como presunta autora de un robo a un turista estadounidense en Buenos Aires. Tras recuperar la libertad, habló públicamente por primera vez y rechazó de manera contundente la acusación de actuar bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. “No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira”, afirmó al salir de su domicilio, donde fue abordada por la prensa.

La ex participante de Gran Hermano, el reality show de Telefe, aseguró que atraviesa el momento con serenidad y que su principal objetivo es llevar tranquilidad a su entorno. En una entrevista con el programa Los Profesionales de Siempre, conducido por Florencia de la V, describió su detención como una experiencia traumática. “Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a las personas que me apoyan. Todo esto fue un mal sueño, una pesadilla”, expresó visiblemente afectada.

Martínez también destacó el rol de su fe y de su equipo legal durante los días que permaneció detenida. Señaló que rezó para que la situación se resolviera favorablemente y agradeció a sus abogados por el trabajo realizado para obtener su liberación. Al ser consultada sobre las versiones que la vinculaban con encuentros sexuales pagos y la apropiación de pertenencias de la supuesta víctima, fue categórica: “No, es todo mentira”.

El episodio se originó tras la denuncia de un ciudadano estadounidense que aseguró haber sido robado luego de conocer a Martínez y a su representante, Cristian Wagner, en el boliche Makena, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Según su relato, los tres se trasladaron posteriormente al Hotel Smart, donde se habrían producido los hechos investigados. Allí, de acuerdo con la acusación, mientras la ex participante de Gran Hermano permanecía con el denunciante en el baño de la habitación, Wagner habría arrojado objetos por la ventana para luego recogerlos desde la vía pública.

Entre los elementos denunciados como sustraídos se encontraba un reloj de la marca Cartier, además de ropa, tarjetas de crédito y documentación personal. Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a Martínez y a Wagner poco después del hecho y recuperaron parte de las pertenencias en un bolso que llevaba el representante.

La causa sumó un nuevo elemento cuando trascendieron imágenes de cámaras de seguridad del hotel. Los registros mostrarían el ingreso de los tres involucrados al edificio durante la madrugada, la caída de prendas desde los pisos superiores minutos después y la salida de Martínez sola aproximadamente una hora más tarde. Según el testimonio del turista, Wagner habría abandonado el lugar con los objetos tras recogerlos del exterior.

Por su parte, Martínez y su mánager rechazaron la versión del denunciante y presentaron una denuncia por abuso sexual contra el ciudadano norteamericano, lo que añadió mayor complejidad al expediente. La influencer aclaró que no puede brindar detalles por recomendación de sus abogados y subrayó que el proceso judicial sigue en curso. “La causa continúa, pero queda en manos de mis abogados”, indicó.

En relación con su estado emocional, sostuvo que se encuentra bien pero que necesita contención y atención médica luego de lo vivido. “Ahora necesito contención y visitar médicos”, concluyó. Mientras tanto, la investigación avanza y será la Justicia la que determine responsabilidades en un caso que continúa generando fuerte repercusión mediática.