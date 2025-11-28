Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo aumento en las tarifas de gas que impactará directamente en las facturas de los usuarios residenciales de todo el país. La medida, publicada mediante la Resolución 1909/2025 en el Boletín Oficial, eleva al 7,50% el recargo aplicado sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el valor que marca el costo base del servicio.

Según informó el Ministerio de Economía, este ajuste busca reforzar el financiamiento del Fondo Fiduciario destinado a subsidiar consumos residenciales y avanzar hacia tarifas que reflejen costos reales, en línea con el plan de reducción del déficit fiscal. El recargo representa el máximo permitido por la normativa vigente.

El texto oficial precisa que el aumento se aplicará a cada metro cúbico de gas natural de 9.300 kilocalorías que ingrese al sistema de ductos. Además, establece que las comercializadoras deberán trasladar el recargo en su exacta incidencia sobre el precio del gas adquirido en el PIST. Para los casos de autoconsumo, el monto a ingresar se calculará multiplicando el volumen utilizado, el precio promedio ponderado de venta y la alícuota correspondiente.

El ENARGAS, organismo que depende de la Secretaría de Energía, será responsable de ajustar los procedimientos para que las empresas distribuidoras reflejen el incremento en las boletas de los usuarios finales.

Este nuevo recargo se suma a una extensa serie de modificaciones aplicadas desde 2017 para sostener el esquema de subsidios al gas residencial. La medida se enmarca en la emergencia energética nacional, declarada por el decreto 55/2023 y prorrogada por los decretos 1023/2024 y 370/2025, que extendieron el período de transición hacia subsidios focalizados hasta el 9 de julio de 2026.