Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo aumento en las tarifas de electricidad y anunció cambios en la metodología de medición del consumo residencial. A través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), se dispuso una suba del 3,53% para Edesur y del 3,6% para Edenor, que comenzó a regir desde noviembre de 2025.

La medida fue publicada durante la madrugada mediante las resoluciones 744/2025 y 745/2025, y alcanza a los tres niveles de segmentación, además de clubes de barrio y usuarios-generadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el Ejecutivo, el ajuste responde a la actualización del Costo Propio de Distribución (CPD), el precio mayorista de la energía y el transporte eléctrico en alta tensión, en el marco de la emergencia energética vigente.

En paralelo, el Gobierno dispuso un cambio en la periodicidad de la lectura de medidores, que pasará de ser bimestral a mensual para los usuarios residenciales de la Tarifa 1 – Pequeñas Demandas, según la Resolución 730/2025. La modificación busca reducir el desfasaje entre el consumo real y las facturas, y permitir que los hogares puedan monitorear más de cerca su gasto energético.

Desde las distribuidoras aseguraron que el nuevo esquema ayudará a “transparentar el consumo” y a “fomentar medidas de ahorro”. El ENRE aclaró que la implementación comenzará dentro de los próximos 30 días corridos, con un período de transición para adaptar los sistemas y notificar a los usuarios.

Por otra parte, las boletas deberán incluir de manera diferenciada los conceptos de “Subsidio Estado Nacional” y “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”, con el objetivo de que cada cliente conozca cuánto aporta el Estado y cuál es el valor real de la energía que utiliza.

La actualización llega pocos días después del anuncio de un aumento promedio del 3,8% en las tarifas de gas en todo el país, parte del plan oficial para corregir los precios relativos de la economía, tal como explicó el ministro de Economía, Luis Caputo.