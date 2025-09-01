Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó este lunes una actualización en los haberes que rige desde septiembre. El incremento será del 1,9 %, de acuerdo con la fórmula de movilidad que ajusta los montos en base a la inflación de dos meses atrás, medida por el INDEC.

Con este ajuste, el haber mínimo pasa de $314.305,37 a $320.277,17, y sumado al bono mensual de $70.000, el total asciende a $390.277,17. En tanto, la jubilación máxima será de $2.155.162,17.

También se actualizaron otras prestaciones: la Prestación Básica Universal (PBU) quedó en $146.512,19, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $256.221,74.

En paralelo, las asignaciones familiares también subirán un 1,9 %. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $115.088 (con una retención del 20%, el pago directo será de $92.070,40). Para quienes cobran AUH por discapacidad, el monto será de $374.744, con un pago efectivo de $299.795,20.