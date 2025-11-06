Your browser doesn’t support HTML5 audio
El personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) percibe en noviembre un incremento en sus haberes, conforme a la resolución 944/2025, publicada en el Boletín Oficial.
La disposición actualiza los valores de las diferentes jerarquías, abarcando también a la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el personal auxiliar de Seguridad y Defensa.
El texto oficial fija los nuevos haberes mensuales y suplementos particulares “por Funciones de Prevención Barrial” y la compensación “por Recargo de Servicio”, con vigencia escalonada desde junio hasta noviembre de 2025.
Cuánto gana un gendarme en noviembre de 2025
A partir del 1° de noviembre de 2025, los sueldos para el personal en actividad de la Gendarmería Nacional quedan establecidos de la siguiente forma:
|Jerarquía
|Sueldo noviembre 2025
|Comandante General
|$2.635.216
|Comandante Mayor
|$2.398.955,25
|Comandante Principal
|$2.153.607,57
|Comandante
|$1.771.955,58
|Segundo Comandante
|$1.453.912,27
|Primer Alférez
|$1.226.738,49
|Alférez
|$1.089.756,36
|Subalférez
|$990.687,61
|Suboficial Mayor
|$1.533.000,48
|Suboficial Principal
|$1.387.330,82
|Sargento Ayudante
|$1.261.209,85
|Sargento Primero
|$1.146.554,38
|Sargento
|$1.042.322,17
|Cabo Primero
|$947.565,63
|Cabo
|$861.423,24
|Gendarme
|$783.112,06
|Gendarme II
|$711.920,04
Sueldo con funciones de prevención barrial
El personal que cumple tareas específicas de Prevención Barrial cuenta con un suplemento salarial adicional. Los montos para septiembre de 2025 son los siguientes:
|Jerarquía
|Suplemento Prevención Barrial
|Comandante General
|$1.099.756,56
|Comandante Mayor
|$956.312,03
|Comandante Principal
|$820.868,51
|Comandante
|$707.647,32
|Segundo Comandante
|$604.823,59
|Primer Alférez
|$525.932,96
|Alférez
|$482.508,12
|Subalférez
|$446.764,19
|Suboficial Mayor
|$647.790,14
|Suboficial Principal
|$605.411,34
|Sargento Ayudante
|$565.806,85
|Sargento Primero
|$523.895,10
|Sargento
|$471.979,46
|Cabo Primero
|$410.415,01
|Cabo
|$383.565,96
|Gendarme
|$358.473,13
|Gendarme II
|$343.478,67
Requisitos para ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina
Para quienes estén interesados en formar parte de esta fuerza de seguridad, los requisitos de ingreso a la Gendarmería Nacional son los siguientes:
- Ser argentino nativo o por opción.
- Tener el DNI actualizado.
- Contar con entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año en curso.
- Los menores deben presentarse con sus padres o tutores legales.
- Cumplir con los requisitos de estatura: Mujeres: entre 1,60 m y 1,85 m / Hombres: entre 1,66 m y 1,95 m.
