El personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) percibe en noviembre un incremento en sus haberes, conforme a la resolución 944/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La disposición actualiza los valores de las diferentes jerarquías, abarcando también a la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el personal auxiliar de Seguridad y Defensa.

El texto oficial fija los nuevos haberes mensuales y suplementos particulares “por Funciones de Prevención Barrial” y la compensación “por Recargo de Servicio”, con vigencia escalonada desde junio hasta noviembre de 2025.

Cuánto gana un gendarme en noviembre de 2025

A partir del 1° de noviembre de 2025, los sueldos para el personal en actividad de la Gendarmería Nacional quedan establecidos de la siguiente forma:

Jerarquía Sueldo noviembre 2025
Comandante General $2.635.216
Comandante Mayor $2.398.955,25
Comandante Principal $2.153.607,57
Comandante $1.771.955,58
Segundo Comandante $1.453.912,27
Primer Alférez $1.226.738,49
Alférez $1.089.756,36
Subalférez $990.687,61
Suboficial Mayor $1.533.000,48
Suboficial Principal $1.387.330,82
Sargento Ayudante $1.261.209,85
Sargento Primero $1.146.554,38
Sargento $1.042.322,17
Cabo Primero $947.565,63
Cabo $861.423,24
Gendarme $783.112,06
Gendarme II $711.920,04

 Sueldo con funciones de prevención barrial

El personal que cumple tareas específicas de Prevención Barrial cuenta con un suplemento salarial adicional. Los montos para septiembre de 2025 son los siguientes:

Jerarquía Suplemento Prevención Barrial
Comandante General $1.099.756,56
Comandante Mayor $956.312,03
Comandante Principal $820.868,51
Comandante $707.647,32
Segundo Comandante $604.823,59
Primer Alférez $525.932,96
Alférez $482.508,12
Subalférez $446.764,19
Suboficial Mayor $647.790,14
Suboficial Principal $605.411,34
Sargento Ayudante $565.806,85
Sargento Primero $523.895,10
Sargento $471.979,46
Cabo Primero $410.415,01
Cabo $383.565,96
Gendarme $358.473,13
Gendarme II $343.478,67

Requisitos para ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina

Para quienes estén interesados en formar parte de esta fuerza de seguridad, los requisitos de ingreso a la Gendarmería Nacional son los siguientes:

  • Ser argentino nativo o por opción.
  • Tener el DNI actualizado.
  • Contar con entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año en curso.
  • Los menores deben presentarse con sus padres o tutores legales.
  • Cumplir con los requisitos de estatura: Mujeres: entre 1,60 m y 1,85 m / Hombres: entre 1,66 m y 1,95 m.

