El personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) percibe en noviembre un incremento en sus haberes, conforme a la resolución 944/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La disposición actualiza los valores de las diferentes jerarquías, abarcando también a la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el personal auxiliar de Seguridad y Defensa.

El texto oficial fija los nuevos haberes mensuales y suplementos particulares “por Funciones de Prevención Barrial” y la compensación “por Recargo de Servicio”, con vigencia escalonada desde junio hasta noviembre de 2025.

Cuánto gana un gendarme en noviembre de 2025

A partir del 1° de noviembre de 2025, los sueldos para el personal en actividad de la Gendarmería Nacional quedan establecidos de la siguiente forma:

Jerarquía Sueldo noviembre 2025 Comandante General $2.635.216 Comandante Mayor $2.398.955,25 Comandante Principal $2.153.607,57 Comandante $1.771.955,58 Segundo Comandante $1.453.912,27 Primer Alférez $1.226.738,49 Alférez $1.089.756,36 Subalférez $990.687,61 Suboficial Mayor $1.533.000,48 Suboficial Principal $1.387.330,82 Sargento Ayudante $1.261.209,85 Sargento Primero $1.146.554,38 Sargento $1.042.322,17 Cabo Primero $947.565,63 Cabo $861.423,24 Gendarme $783.112,06 Gendarme II $711.920,04

Sueldo con funciones de prevención barrial

El personal que cumple tareas específicas de Prevención Barrial cuenta con un suplemento salarial adicional. Los montos para septiembre de 2025 son los siguientes:

Jerarquía Suplemento Prevención Barrial Comandante General $1.099.756,56 Comandante Mayor $956.312,03 Comandante Principal $820.868,51 Comandante $707.647,32 Segundo Comandante $604.823,59 Primer Alférez $525.932,96 Alférez $482.508,12 Subalférez $446.764,19 Suboficial Mayor $647.790,14 Suboficial Principal $605.411,34 Sargento Ayudante $565.806,85 Sargento Primero $523.895,10 Sargento $471.979,46 Cabo Primero $410.415,01 Cabo $383.565,96 Gendarme $358.473,13 Gendarme II $343.478,67

Requisitos para ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina

Para quienes estén interesados en formar parte de esta fuerza de seguridad, los requisitos de ingreso a la Gendarmería Nacional son los siguientes:

Ser argentino nativo o por opción.

Tener el DNI actualizado .

. Contar con entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año en curso.

al 31 de diciembre del año en curso. Los menores deben presentarse con sus padres o tutores legales.

Cumplir con los requisitos de estatura: Mujeres: entre 1,60 m y 1,85 m / Hombres: entre 1,66 m y 1,95 m.