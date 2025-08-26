Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gremio que nuclea a los controladores aéreos retomará este martes su plan de lucha con nuevas medidas de fuerza que impactarán en los principales aeropuertos del país. La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó que los paros se aplicarán en dos turnos: de 7 a 10 y de 14 a 17 horas, lo que anticipa demoras y cancelaciones en gran parte de las operaciones.

Desde el sindicato explicaron que la protesta se enmarca en un reclamo salarial y en el pedido de reincorporación de trabajadores despedidos. Además, ratificaron que quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia, vuelos sanitarios, humanitarios y misiones de búsqueda y salvamento.

La medida de este martes será la segunda dentro de un cronograma que se extenderá durante la semana:

Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: paro de 13 a 16 horas.

Sábado 30 de agosto: paro de 13 a 16 y de 19 a 22 horas.

Advertencia del Gobierno de Javier Milei

Desde la Secretaría de Transporte, el Gobierno recordó que el servicio de navegación aérea es considerado “esencial” por ley y, por lo tanto, debe garantizarse al menos un 45% de las operaciones.

“Se fiscalizará el cumplimiento del servicio mínimo en todos los aeropuertos del país mediante inspectores de la ANAC”, indicaron en un comunicado. Además, se advirtió que en caso de incumplimiento se labrarán actas de infracción que pueden derivar en multas económicas o incluso en la inhabilitación de la concesión para las empresas afectadas.

También se prevé sancionar a los controladores que no respeten la normativa, con la posibilidad de suspender licencias profesionales.

Las medidas ya afectaron a más de 44 mil pasajeros, con 170 vuelos cancelados y al menos 250 reprogramaciones. Las compañías trabajan en reubicaciones y reprogramaciones para minimizar el impacto, aunque las demoras continuarán mientras no haya un acuerdo entre ATEPSA y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).