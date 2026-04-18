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Con la participación de obispos de todo el país y con la memoria agradecida del papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su pascua, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) celebrará del lunes 20 al viernes 24 de abril su 128ª Asamblea Plenaria en la casa de retiros El Cenáculo-La Montonera, en el partido bonaerense de Pilar.

El encuentro será presidido por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, titular de la CEA, junto con la Comisión Ejecutiva integrada por el cardenal Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba, Daniel Fernández, obispo de Jujuy y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro.

La plenaria comenzará con un espacio de intercambio pastoral sobre la realidad de las diócesis y los desafíos actuales de la misión evangelizadora y uno de los momentos centrales será la jornada del martes, dedicada especialmente a recordar al papa Francisco.

Los obispos peregrinarán al Santuario de Nuestra Señora de Luján con la intención especial de celebrar la misa el martes 21 de abril a las 17:00, presidida por monseñor Colombo.

La misa contará con transmisión en redes sociales y el canal oficial en YouTube de la Basílica de Luján.

Durante los días siguientes, los obispos continuarán su trabajo en Pilar con instancias de reflexión sobre el camino sinodal y el discernimiento pastoral, compartiendo miradas sobre la realidad social y eclesial del país.

El jueves estará dedicado a un espacio ampliado de diálogo, en el que participarán alrededor de 60 colaboradores -laicos, consagrados y consagradas- que aportarán sus perspectivas sobre los desafíos contemporáneos a la luz del Evangelio.

La Asamblea concluirá el viernes al mediodía, en un clima de oración y comunión.