Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes el veto total a la ley de reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que había sido aprobada en el Congreso con amplio respaldo de gobernadores y bloques parlamentarios. La decisión quedó plasmada en el Decreto 652/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Según el texto, los ATN deben seguir siendo un mecanismo de asistencia inmediata y excepcional frente a contingencias críticas que afecten a las provincias, como emergencias económicas, climáticas, hídricas o sanitarias. Desde el Ejecutivo sostuvieron que su asignación discrecional “no es arbitraria”, sino que responde a un criterio objetivo y flexible propio del federalismo argentino.

En la Casa Rosada remarcaron que la pérdida de esa flexibilidad podría dejar a las provincias “en extrema vulnerabilidad” ante situaciones de crisis, poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y los principios de equidad y solidaridad federal.

El Gobierno también planteó que la solución de fondo a los problemas de coparticipación y reparto fiscal no llegará con medidas parciales, sino con un consenso amplio y duradero que garantice estabilidad al federalismo argentino y un desarrollo equilibrado para todas las jurisdicciones.

Leé más notas de La Opinión Austral