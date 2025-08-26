Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La patinadora riogalleguense Abril Ortega, reciente campeona sudamericana, recibió este martes 26 de agosto el Diploma de Honor en el Senado de la Nación. Antes de la ceremonia, fue recibida personalmente por la senadora Alicia Kirchner, en un reconocimiento que resalta el esfuerzo y talento del deporte santacruceño.

Cabe destacar que la joven, que hace apenas unos días se consagró campeona sudamericana en los IV Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas disputados en Brasil, sumará un nuevo logro a su brillante trayectoria: recibirá el Diploma de Honor del Senado de la Nación a los Deportistas Argentinos Destacados 2025.

En la previa, la senadora Alicia Kirchner recibió a la patinadora Abril Ortega.

El acto oficial se desarrolló pasadas las 17:30 en el Salón Azul del Palacio Legislativo, con la presencia de autoridades nacionales y representantes del deporte argentino. La entrega estará encabezada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Deporte de la Cámara Alta.

“Nos han hecho orgullosísimos a todos los argentinos y argentinas”. Anabel Fernández Sagasti.

Fernández Sagasti indicó que era un honor recibir a los y las deportistas en el salón más grande que tiene el Senado. Además, destacó que se encontraba presente el presidente del Comité Olímpico, Mario Moccia. “Estamos acá para homenajearlos porque con sus logros nos han hecho orgullosísimos a todos los argentinos y argentinas”, expresó la senadora.

La senadora Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión de Deportes, condujo el evento.

Además, destacó que además de la pasión que le ponen al deporte, hay un gran esfuerzo de toda la familia para alcanzar esos logros. También destacó que hay que darles a los deportistas del país “el lugar que nunca debieron perder”. “El deporte tiene que volver a ser un pilar fundamental para la sociedad que tenemos y debemos construir”, subrayó. “El deporte nos enseña que el esfuerzo vale”, agregó.

El galardón

Este reconocimiento llega en un año cargado de desafíos para Abril. Luego de imponerse en Brasil con dos presentaciones impecables —primero en el programa corto y luego en el largo— la patinadora se prepara para afrontar el Campeonato Nacional Absoluto en San Juan, donde además acompañará como técnica a un patinador de su escuela. En octubre, si todo sale bien, el calendario la llevaría todavía más lejos: Beijing, China, será la sede del Mundial, donde representaría a la Argentina frente a las mejores del planeta.

Abril con su medalla del Panamericano de Colombia, 2024. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El galardón que recibió en el Senado tiene un profundo valor simbólico. No solo reconoce sus logros deportivos recientes, sino también su recorrido como referente del patinaje artístico en Santa Cruz, donde ha sabido conjugar sus roles de atleta y ahora, formadora, transmitiendo a las nuevas generaciones la pasión y el compromiso con la disciplina.

De izquierda a derecha: Karen Carabajal (boxeadora), Alicia Kirchner, Abril Ortega y Enzo Ortega y Tomas Ortega (hermanos de Abril).

El Diploma de Honor se entrega a figuras que, con esfuerzo y talento, enaltecen al deporte argentino. En este caso, distingue a una deportista que combina constancia, humildad y excelencia, y que se ha convertido en un verdadero orgullo para la Patagonia.