La cantante y actriz Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala compartieron la feliz noticia de que esperan su primer hijo con una tierna publicación en Instagram. La influencer anunció su embarazo e indicó “primer posteo de nosotros tres”, junto a un video que refleja la dulce espera del matrimonio.

El corto muestra los rostros alegres de ambos, escenas de la realización del estudio, Sabatini exhibiendo su pancita y Dybala sonriendo a su lado. Luego compartieron un compilado de fotos de la ecografía en papel. Más tarde, se fundieron en un beso rápido y Oriana, tomando la cámara, celebró en un grito silencioso: “Vamos a ser papás”.

El post se llenó de mensajes de alegría de integrantes de la selección argentina y figuras del espectáculo: Rodrigo De Paul escribió “siiii”, Nicolás Tagliafico comentó “¡Felicitaciones!” y Leandro Paredes expresó “Los amo”.

En tanto, Gianinna Maradona manifestó: “Aiaaaaaa! Qué hermosura!!!! Felicitacionesssss!!!!!”, Marti Benza puso “¡Qué emocioooon!! Felicitaciones”, Bizarrap celebró “vamos carajo”, y Verónica Lozano y Lucas Fridman también les desearon felicidad.

Además, la influencer publicó una historia de la serie animada Danny Phantom, donde Sam aparece junto a su pareja frente a una cuna, y después compartió otra imagen de ella con su esposo sosteniendo una ecografía, con los rostros reflejando pura emoción.