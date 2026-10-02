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La empresa estadounidense Halliburton, una de las principales compañías de servicios para la industria petrolera, confirmó que no participará del proyecto Sea Lion ni de actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o en aguas próximas al archipiélago.

La compañía comunicó su decisión a autoridades argentinas, que previamente habían expresado sus dudas sobre una eventual intervención en la iniciativa y sobre el marco legal vigente para las operaciones hidrocarburíferas en Malvinas.

La definición se conoció luego de que el presidente Javier Milei reforzara las advertencias y posibles sanciones dirigidas a empresas vinculadas con la explotación petrolera en el territorio bajo administración británica.

Tras el mensaje del mandatario y sus advertencias a las firmas que presten servicios logísticos a las compañías que operan en Sea Lion, la filial de Halliburton con sede en Houston, Texas, comunicó el pasado 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos desarrollados en Malvinas.

En ese contexto, la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, distribuyó alrededor de 180 notificaciones formales entre empresas de servicios petroleros de distintos países. En esos documentos, el Gobierno argentino señaló que cualquier colaboración con Sea Lion podría impedirles operar en Vaca Muerta, la principal formación de hidrocarburos no convencionales del país, ubicada en Neuquén y con una producción superior a los 600.000 barriles diarios.

El canciller, Pablo Quirno.

Halliburton no es la primera compañía del sector en apartarse de Sea Lion y de otras iniciativas hidrocarburíferas en Malvinas. En septiembre, SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, y Baker Hughes también comunicaron que no participarían de este tipo de actividades.

Las tres compañías concentran una parte significativa de la capacidad técnica internacional para realizar operaciones de perforación offshore de la escala requerida por Sea Lion.

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