Este miércoles cinco gobernadores anunciaron un frente electoral que represente un “grito federal”, entre los que se encuentra el mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal. Según indicaron, buscan estrategias comunes en el Congreso. De este sector, participan –además de Vidal– Ignacio Torres, Chubut; Maximiliano Pullaro, Santa Fe; Martín Llaryora, Córdoba y Carlos Sadir, Jujuy.

El anuncio no pasó desapercibido para la clase política santacruceña ni nacional. Entre las primeras reacciones se encontró la del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. A través de la red social “X”, se pronunció al respecto: “Argentina no necesita opositores de cartón sino dirigentes defensores de sus provincias”.

Más adelante, el jefe comunal añadió: “Vidal, ayer aplaudía en el palco de La Rural, entregó YCRT e YPF, se alineó con Milei en el Congreso, mientras Santa Cruz es la provincia que más empleo destruyó en un año. Basta de verso”, sentenció.

También desde LLA

Por su parte, el dirigente de La Libertad Avanza de Santa Cruz, Jairo Guzmán, también sentó posición sobre este nuevo frente electoral: “Esta semana se confirmó la conformación de un frente electoral entre cinco gobernadores: Nacho Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba) y el propio Vidal, en una maniobra directa para frenar al Presidente y sostener los intereses de la casta política provincial”, puntualizó.

Frente a esto, el presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, salió con los tapones de punta: “En Santa Cruz no bajaron un solo impuesto, no eliminaron los ingresos brutos, la salud es un desastre, la educación está igual que en la gestión K, y los kirchneristas siguen en todos los cargos. Vidal no cambió nada. Hoy queda claro que quieren debilitar a Milei para volver al kirchnerismo”.

Para finalizar, subrayó: “La Libertad Avanza va a dar la pelea en todos los frentes” y cerró: “No hay más margen para tibios ni para traidores. O estás con el cambio o estás con el kirchnerismo”.