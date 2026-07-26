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En el predio ferial de Palermo se lleva adelante la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, el evento agropecuario más importante del país. La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar para registrar los testimonios clave de la jornada.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar con las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.

Diálogo con Brasil

En ese marco, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, se refirió al estado de los vínculos bilaterales con Brasil luego de las repercusiones que generaron los recientes dichos del presidente Javier Milei sobre la coyuntura del país vecino.

“Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo kuka, acá, en Brasil, tienen el riesgo Lula”, había expresado el mandatario argentino.

Consultado sobre las réplicas diplomáticas y el impacto en la relación comercial con el principal socio de la región, el canciller llevó tranquilidad al señalar que primará la vía institucional. “Hablaremos como siempre, con el diálogo se arregla todo”, afirmó el funcionario y remarcó el respeto por las decisiones internas del gobierno brasileño al sostener que “ellos son libres de tomar sus decisiones”.

Ante la pregunta concreta sobre si existe algún riesgo de quiebre en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, Quirno descartó de manera drástica esa posibilidad y aseguró que “del lado nuestro no hay posibilidad de ruptura diplomática”.

Malvinas, argentinas

Por otra parte, el titular de la diplomacia argentina abordó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y la estrategia de la Cancillería en los foros internacionales. El ministro recordó la vigencia del histórico pedido argentino y remarcó la continuidad de las gestiones al señalar que “hace casi 200 años que estamos dialogando sobre el tema y seguiremos dialogando porque las Malvinas son argentinas”.

Sobre ese punto, el canciller confirmó ante La Opinión Austral que las gestiones oficiales fueron notificadas formalmente por las vías correspondientes. “Sí, lo hemos comunicado justamente”, precisó Quirno, al tiempo que concluyó que desde el Palacio San Martín se mantiene un trabajo diplomático permanente al remarcar que “estamos en comunicación constantemente”.