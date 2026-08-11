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Este martes finalizó la instancia provincial de los Juegos Santacruceños Santa Cruz Puede 2026 en la disciplina pádel Adulto Mayor, una jornada que tuvo como escenario la cancha Cristal de la ciudad de Río Gallegos y que permitió definir a las duplas que representarán a Santa Cruz en la instancia nacional.

La competencia reunió a deportistas de distintas localidades de la provincia, quienes participaron en las ramas femenina y masculina en busca de la clasificación para viajar a San Juan.

En la rama femenina, Caleta Olivia estuvo representada por Mónica Lozano y Nora Sánchez, mientras que Río Gallegos contó con la participación de Silvia Gallardo y Sandra Morales. También formó parte de la competencia la dupla de El Calafate, integrada por Marina Ortiz y Marisa Masso.

Tras el desarrollo de la instancia provincial, la clasificación quedó en manos de las representantes de Caleta Olivia. De esta manera, Nora Beatriz Sánchez y Mónica Cecilia Lozano serán las encargadas de llevar la bandera de Santa Cruz a la competencia nacional.

En masculino, Río Gallegos estuvo representado por Jorge Álvarez y Enrique Salina, quienes lograron quedarse con la clasificación. También participaron en esta instancia la dupla de Puerto Santa Cruz, conformada por Horacio Conde y Sergio Delgado, y la pareja de Caleta Olivia integrada por Julio Lafuente y Miguel Junco.

Así, Jorge Álvarez y Enrique Salina serán los representantes santacruceños en la rama masculina durante la competencia nacional.

Con la definición de ambas categorías, quedaron confirmadas las dos duplas de pádel Adulto Mayor que viajarán a San Juan para participar de la instancia nacional de los Juegos, que se desarrollará del 28 de septiembre al 4 de octubre.

La jornada también sirvió para poner en valor el espíritu deportivo de todos los participantes, quienes dejaron plasmados a lo largo de la competencia valores como el compromiso, el sacrificio, la camaradería y el amor por el deporte.

Con la mirada puesta en San Juan, las duplas de Caleta Olivia y Río Gallegos ya tienen su lugar asegurado y comenzarán a prepararse para afrontar el próximo desafío, representando a Santa Cruz en una nueva instancia nacional.