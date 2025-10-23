Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 26 de octubre de 2025, los ciudadanos de Santa Cruz elegirán a tres diputados nacionales en las elecciones legislativas. Para conocer el establecimiento, número de mesa y orden de votación, es necesario consultar el padrón electoral definitivo habilitado por la Cámara Nacional Electoral.

¿Cómo consultar el padrón electoral en Santa Cruz?

Para conocer tu lugar de votación, podés acceder al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral:

Sitio web oficial: https://www.padron.gob.ar

Mi Argentina: Ingresando a la aplicación oficial del gobierno.

Teléfono: Llamando al 0800-999-7237.

WhatsApp: Utilizando el chatbot “Vot-A” al número +54 911 2455-4444.

En el sitio web, deberás ingresar tu número de DNI, género, distrito y un código de verificación. El sistema te proporcionará la información sobre el establecimiento donde debés votar, el número de mesa y tu número de orden en el padrón.

¿Qué se vota en las elecciones nacionales de 2025?

En las elecciones legislativas del 26 de octubre, se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. En Santa Cruz, los ciudadanos elegirán a tres diputados nacionales. Es importante destacar que, por primera vez en elecciones nacionales, se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que simplifica y transparenta el proceso electoral.

¿Qué hacer si no figuro en el padrón electoral?

Si al consultar el padrón no aparecés o encontrás errores en tus datos, tenías tiempo hasta el 26 de septiembre de 2025 para presentar reclamos ante la Cámara Nacional Electoral. Este plazo ya venció, por lo que es importante verificar tus datos con anticipación.

Recomendaciones para el día de la votación

Horario de votación: El 26 de octubre, las mesas de votación estarán habilitadas de 8:00 a 18:00 horas.

Documentación: Es obligatorio presentar el DNI en formato tarjeta o libreta.

Boleta Única de Papel (BUP): Este año, se utilizará por primera vez la Boleta Única de Papel en elecciones nacionales. Asegurate de conocer cómo utilizarla correctamente para emitir tu voto de manera válida.