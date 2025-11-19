Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) avanza con el pago de los haberes con aumento para jubilados y pensionados en noviembre de 2025. De la misma manera, estos titulares del organismo ya conocen el monto y las fechas de cobro de diciembre 2025.

¿Cuánto cobrarán en noviembre los jubilados y pensionados?

Con esta actualización, la jubilación mínima pasa de $326.298,38 (valor base sin bono en octubre) a $333.150,65 en noviembre. Sumando el refuerzo previsional de $70.000, los jubilados que cobran la mínima percibirán un total de $403.150,65, superando el monto de octubre.

En tanto, el haber máximo se eleva de $2.114.561,27 a $2.154.737,06, según los valores oficiales publicados por ANSES en noviembre.

La PUAM también se actualiza y alcanza los $266.520,52, mientras que las PNC por invalidez o vejez se ubican en $233.205,45.

Por su parte, la Pensión Madre de 7 hijos se mantiene equiparada al haber mínimo, por lo que también cobrará $403.150,65 con el bono incluido.

Bono para jubilados en noviembre de la Anses

El Gobierno mantiene el pago mensual del bono de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Este refuerzo también se aplica en noviembre de 2025, sin cambios en los montos.

Con la suba del haber mínimo, también cambia el requisito de ingresos para acceder al bono de Anses:

Cobran un bono de $70.000: Los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $333.150. Con el bono, el ingreso total asciende a $403.150.

Cobran un bono variable de menor valor: Los jubilados y pensionados con haberes entre $333.150 y $403.150 recibirán un monto diferencial hasta alcanzar el total de $403.150. Si cobrás $353.150, el bono será de $50.000.

No cobran bono: Los jubilados que superen los $403.150 no recibirán el refuerzo.

Fechas de cobro para jubilados en noviembre 2025

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembr

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre