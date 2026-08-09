El nuevo ciclo de “PH: Podemos Hablar” (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff, fue el escenario de un fuerte cruce entre Pampita y Yanina Latorre, quienes debatieron, sin filtro, acerca del rol que cumple la prensa de espectáculos y el impacto que la exposición mediática genera en la intimidad de las parejas famosas.

El intercambio comenzó cuando, la modelo, recordó los motivos que la llevaron a ponerle fin a su vínculo sentimental con el extenista, Juan “Pico” Mónaco, responsabilizando, directamente, al asedio periodístico.

Pampita y Pico Mónaco.

“Yo creo que terminé mi relación con Pico Mónaco por culpa de la prensa, por cómo lo mediático estaba siendo con esa relación; la estaban arruinando los medios”, manifestó Pampita, y, agregó: “Si los medios se ensañan, pueden arruinar una relación… a veces, no te dan el espacio para que uno pueda estar bien”.

Ante las duras descalificaciones hacia el rubro, Latorre no tardó en cruzarla para defender el trabajo periodístico y cuestionar que se le tire la pelota afuera a los verdaderos problemas de convivencia. “Entiendo el enojo, pero, a veces, nos echan la culpa a nosotros cuando la cosa es de ellos”, retrucó, de manera tajante.

Frente a la defensa de su colega, Pampita insistió en su postura y gráfico, con crudeza, el desgaste cotidiano que genera el periodismo de espectáculos en el amor.

“A veces, arruinan las cosas; llegaron a hartar. Hay una cosa extra que, en una pareja normal, no pasa. Es como un grano en la relación, que, a veces, jode tanto que empieza a salir el pus”, disparó la modelo.

Para cerrar la discusión, Pampita, ratificó: “Lo mediático puede arruinar una relación”.

Del otro lado, Latorre, eligió poner paños fríos, pero, manteniendo su convicción. “No comparto, pero te la tomo”, concluyó.

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