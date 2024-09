Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que Roberto García Moritán confirmara este mediodía su separación de Carolina “Pampita” Ardohain, en medio de rumores de infidelidad por parte del político, la conductora y modelo decidió hacer fuertes publicaciones en sus redes sociales. Allí, respondió a su ex y, para sorpresa de sus seguidores, compartió chats privados que revelan la fecha de la ruptura.

Frente a la exposición mediática de su vida personal, el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires decidió aclarar la situación a través de sus redes, pidiendo respeto por su familia, especialmente por sus hijos. “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, afirmó.

Y agregó: “Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia de estos espacios y respeto”. Además, destacó que no hará “más declaraciones sobre este tema, ya que mi compromiso es enfocarme en proteger a mis hijos” para “dar por terminado este capítulo en lo privado y en lo público”.

Horas después, la modelo respondió en sus historias de Instagram, donde publicó un breve pero contundente mensaje: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, sentenció con letras blancas sobre fondo negro. A continuación, presentó pruebas que contradicen lo dicho por Moritán sobre haberse separado “hace un tiempo”.

Los chats entre Pampita y Moritán

En los chats, Pampita mostró que mantuvo una relación estrecha con el político hasta el 20 de septiembre. “Ellos dijeron estos días que estábamos separados. Que la relación estaba terminada”, escribió la modelo junto a dos videos compartidos por América TV en X, donde se ve a los periodistas Martín Candalaft y Mariano Yezze comentando la situación.

Tras la reacción de su expareja y la difusión de estos mensajes, el ministro compartió otro comunicado para aclarar sus palabras: “Estimados, estamos alineados, por supuesto, con Carolina en la fecha de nuestra separación. Cuando mencioné ‘hace un tiempo’ me referí al 20/09/24. Buen sábado en familia”.

Leé más notas de La Opinión Austral