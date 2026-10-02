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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) presentó la página web oficial de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que funcionará como principal canal de información y organización de las actividades previstas durante su permanencia en el país.

El sitio www.elpapaenargentina.com.ar reunirá la información actualizada sobre la agenda del Santo Padre, las distintas celebraciones y encuentros programados y las modalidades de acceso a cada actividad.

A través de la plataforma también se podrán consultar indicaciones prácticas y datos necesarios para quienes quieran participar de los encuentros con el Papa León XIV.

Según explicaron desde la Conferencia Episcopal Argentina, la página fue diseñada como una herramienta para facilitar la organización de la participación de los fieles y acompañar la preparación de las distintas actividades.

La propuesta apunta a que la comunidad pueda acceder de manera centralizada a las novedades y detalles de la visita papal, considerada un momento significativo para la Iglesia y para el pueblo argentino.

La web oficial permitirá, además, seguir las actualizaciones vinculadas con la agenda y conocer los detalles de las celebraciones a medida que se acerque la llegada del Santo Padre al país.