El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este sábado que fue un “error nacionalizar la elección” en la provincia de Buenos Aires y señaló que el gobernador Axel Kicillof se transformó en el “referente del peronismo”.

“Sin dudas nacionalizar una elección distrital fue un error”, admitió el ministro coordinador en declaraciones radiales tras la reciente derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA), espacio liderado por el presidente Javier Milei.

Destacó que la administración bonaerense aplicó una estrategia “inteligente” al darle mayor peso a la disputa local y subrayó que esa “jugada” le permitió a Kicillof tomar distancia del kirchnerismo y consolidarse como figura central del peronismo.

“El gobierno de la provincia fue inteligente, porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado y convertirse él en el referente del peronismo desde la provincia”, expresó Francos. No obstante, opinó que la elección nacional no se va a repetir el resultado de la provincial, ya que estará en juego la composición del Congreso.

“La gente tendrá que decidir si le da el apoyo al Presidente para que haga las reformas que queremos hacer en la segunda parte del mandato”, sostuvo. Por último, rechazó las críticas opositoras y denunció: “No tengo dudas, hay un intento de desestabilizar la imagen que tiene el gobierno“.