Para Maximiliano Pullaro, "el kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno"

El gobernador de Santa Fe afirmó que “el kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno” tras el triunfo electoral de Axel Kicillof en las elecciones bonaerenses del pasado domingo.

Estas contundentes declaraciones del mandatario se dieron durante una entrevista con RTS, el canal público de radio y televisión provincial. Pullaro sostuvo que “la gente ya dio vuelta la página”, en alusión a un cambio de ciclo político en el país.

También opinó que, aunque los referentes kirchneristas puedan sentirse fortalecidos por el desempeño de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, esa corriente política no tendría chances de regresar al poder nacional.

“El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno en la República Argentina (…) Ellos van a estar envalentonados, contentos con Kicillof que le fue bien, pero el kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno nacional”, enfatizó.

Consultado sobre la filiación política de su par bonaerense -ante su distanciamiento con Cristina Kirchner, Máximo y La Cámpora-, el gobernador santafesino remarcó: “No lo digo yo, lo dice él. Kicillof dice que es kirchnerista”, respondió, atribuyendo esa identificación al propio protagonista.

En esa línea, extendió su razonamiento a otros dirigentes, como el concejal rosarino Juan Monteverde, y subrayó que la pertenencia al kirchnerismo es reconocida por los propios actores.

“Es como que digan que (el concejal de Rosario Juan) Monteverde no es kirchnerista. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Ellos se reivindican kirchneristas”, concluyó.