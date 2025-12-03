Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juan Carlos Brugge es diputado nacional por la provincia de Córdoba e integrará el bloque de Provincias Unidas compuesto por 19 miembros. Va a ser presidido por la vicegobernadora y ahora diputada nacional Gisela Scaglia de Santa Fe y se posicionan como tercera minoría dentro del Congreso.

“Hoy se presenta el bloque Provincias Unidas, así que a partir de este momento estamos en todo lo que hace a los aspectos administrativos y a las estrategias parlamentarias de cara a lo que se viene“, manifestó a La Opinión Austral.

Abordado por el paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo Nacional, entre ellas la impositiva, laboral y penal, sostuvo: “Vamos a ver qué va a mandar el Ejecutivo, si nos manejamos por trascendidos, sería eso, ahora, está el presupuesto que es el tema fundamental que nosotros queremos que se apruebe, así que nuestra prioridad número uno es el presupuesto, después veremos qué pasa con el resto”, insistió.

“No nos olvidemos que nosotros desde Encuentro Federal ya habíamos hecho el planteo, y ahora queremos profundizar con lo que se necesita de parte de los gobernadores y sobre todo los aspectos vinculados a los recursos que el Estado Nacional ha manejado discrecionalmente por falta de presupuesto”, subrayó Brugge.