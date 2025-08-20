Your browser doesn’t support HTML5 audio
Los controladores aéreos confirmaron un cronograma de paros que comenzará este viernes 22 de agosto y se extenderá hasta el sábado 30, luego de que fracasaran nuevamente las negociaciones con el Gobierno nacional. La decisión fue anunciada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que denunció la falta de una propuesta salarial concreta.
El sindicato sostiene que llevan casi un año con salarios congelados y denuncian además la desarticulación de áreas operativas y la ausencia de respuestas de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo. Por eso, exigen una recomposición salarial del 45% para sostener el servicio esencial y evitar mayor deterioro en el sistema aeronáutico.
La medida de fuerza de los controladores aéreos se da a diez días del cierre del Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández de Río Gallegos por trabajos de rehabilitación en su pista principal. El cierre está programado desde el 1 de septiembre hasta el 23 de diciembre de 2025.
Cómo es el calendario de paros de controladores aéreos
Las interrupciones de vuelos serán en franjas horarias específicas:
- Viernes 22 y domingo 24 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.
- Martes 26: de 7 a 11 y de 14 a 17.
- Jueves 28 y sábado 30: nuevamente de 13 a 16 y de 19 a 22.
Durante esos días no se autorizarán despegues ni se gestionarán planes de vuelo, aunque sí estarán habilitados los aterrizajes.
