El gremio de controladores aéreos ATEPSA confirmó un plan de paros que afectará el normal funcionamiento de vuelos nacionales e internacionales durante los días previos a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en un contexto de alta demanda turística en todo el país.

La medida fue ratificada a pesar de que este miércoles 17 de diciembre a las 10 de la mañana está prevista una audiencia en la Secretaría de Trabajo. Según informó el sindicato, el cronograma de protestas se llevará adelante en jornadas consideradas clave para el sector aerocomercial.

El primer paro se realizará el miércoles 17 de diciembre, entre las 8 y las 11 horas, y afectará los despegues de vuelos de cabotaje. La segunda medida está prevista para el jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas, con impacto también en vuelos nacionales. En tanto, el tercer paro fue anunciado para el martes 23 de diciembre, entre las 19 y las 23 horas.

El cronograma continuará el sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas, cuando se verán afectados los vuelos internacionales en todos los aeropuertos del país. Finalmente, el lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas, la medida de fuerza alcanzará a toda la aviación, tanto nacional como internacional, en todas las terminales aéreas.

Desde ATEPSA explicaron que el conflicto se originó tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), al denunciar incumplimientos de acuerdos y falta de diálogo desde 2024.

El gremio aclaró que quedarán exceptuadas de las medidas todas las operaciones declaradas en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y aquellos vinculados a tareas de búsqueda y salvamento, que continuarán operando con normalidad.