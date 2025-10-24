Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana comenzó con complicaciones en el Aeroparque Jorge Newbery: desde las 6, los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), realizan asambleas informativas que se extenderán hasta las 10. La medida, enmarcada en un conflicto salarial, afecta a unos 60 vuelos y podría alterar los planes de más de 7.000 pasajeros.

Aerolíneas Argentinas confirmó que los servicios programados en esa franja horaria sufrirán demoras y reprogramaciones, y advirtió que el impacto podría extenderse durante toda la jornada e incluso los días siguientes.

Desde el sindicato, los pilotos sostuvieron que la empresa “no ofrece respuestas a los reclamos sobre salarios, ascensos, dotación y cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo”. Además, denunciaron la falta de previsión en el mantenimiento de la flota Boeing 737, luego de que se detectaran fallas en los motores que obligaron a dejar ocho aeronaves en tierra.

“Por la falta de gestión, se tuvieron que derivar vuelos a otras flotas y hasta recurrir a la competencia. Esto demuestra la desorganización de la empresa”, señalaron desde APLA en un comunicado publicado en X.

El gremio ratificó que los pilotos “permanecerán unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales”, y reclamaron una actualización salarial acorde a la inflación y el respeto por las condiciones laborales.

Mientras tanto, la recomendación para los pasajeros es verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y mantenerse atentos a los canales oficiales de Aerolíneas Argentinas.