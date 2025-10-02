Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un avión de la compañía low cost Flybondi que debía despegar con destino a Salta fue demorado y apartado a un sector del aeropuerto de Ezeiza por una amenaza de bomba.

La aeronave involucrada es la LV-HKN, correspondiente al vuelo FO 5164, que tenía programada su salida a las 15. Sin embargo, un pasajero gritó “bomba”, lo que fue advertido por la tripulación y dio lugar a la inmediata activación del protocolo de seguridad.

El avión se encontraba en la posición 70 y fue desplazada a la ubicación ZULU 1, frente al cuartel de bomberos. Allí los pasajeros descendieron y se inició la inspección tanto del interior como de los equipajes.

Luego de la verificación, la aeronave quedó habilitada y la empresa inició el procedimiento de reembarque. El despegue hacia Salta está previsto para las 19.