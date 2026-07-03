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La senadora nacional por Río Negro, Ana Marks, cuestionó la política energética del Gobierno de Javier Milei tras los nuevos aumentos en las tarifas de gas y electricidad que comenzaron a regir a partir del mes de julio, y advirtió que el esquema implementado “solo beneficia a las grandes empresas energéticas mientras castiga a las familias argentinas sometiéndolas a la pobreza energética”.

Según informó el sitio El Parlamentario, a través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía y el flamante Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) -unificado hace un mes y medio-, instrumentaron una suba de 3,01% promedio para todo el país en las boletas de gas natural por red, en medio del invierno.

“La explicación que dieron desde el Gobierno nacional sobre los aumentos deja algo muy claro, las tarifas seguirán subiendo mes a mes por decisión política de este gobierno libertario en pos de beneficiar a las grandes empresas. Este mecanismo diseñado solo traslada el costo a los usuarios mientras las empresas incrementan sus ganancias”, afirmó.

La senadora nacional por Río Negro, Ana Marks, cuestionó la política energética del Gobierno de Javier Milei.

Marks sostuvo que la situación resulta especialmente injusta para Río Negro, “tenemos una provincia que produce gas y energía, pero nuestros vecinos y vecinas enfrentan enormes dificultades para sostener el pago de los servicios esenciales. Las familias viven como si fueran extranjeras en un territorio que genera riqueza todos los días“, expresó.

La legisladora recordó que existe una ley provincial de su autoría para limitar el corte de los servicios públicos esenciales cuando las familias atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.

“No podemos naturalizar que una familia tenga que elegir entre comer o calefaccionarse. El acceso al gas y a la electricidad son servicios esenciales y el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de dignidad y equilibrio entre las ganancias de las empresas y el derecho de las personas”, señaló.

Preocupación por la suba de los servicios.

Marks también manifestó su preocupación por la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados para modificar el régimen de Zona Fría, un beneficio que reduce el impacto de las tarifas de gas en millones de hogares. “Eliminar o debilitar la Zona Fría es una decisión profundamente injusta para las provincias patagónicas y para las demás provincias del país. Desde el Senado vamos a proponer el freno de está injusta medida que solo afecta a la gente. Tenemos que entender que una medida así desconoce las realidades climáticas y económicas de millones de argentinos”.

“Este gobierno transformó a Vaca Muerta y a nuestros recursos naturales en un negocio para unos pocos. Con el RIGI y los beneficios extraordinarios para los grandes grupos económicos se favoreció la exportación de riqueza y el saqueo se maximizó, mientras que quienes viven sobre esos recursos pagan tarifas cada vez más altas. Hay que pensar la energía desde la soberanía y desde el desarrollo de nuestros pueblos, no desde el extractivismo sin agregado de valor“.

Finalmente, Marks aseguró que existe una alternativa para ordenar el sistema tarifario sin perjudicar la inversión. “Es necesario recuperar el equilibrio en las tarifas de los servicios públicos. Nadie plantea que las empresas dejen de ganar, pero es necesario que la amplia mayoría de argentinos y argentinas dejen de perder”.