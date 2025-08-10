Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una actuación impecable que confirma su proyección internacional, Abril Ortega se consagró campeona sudamericana en los IV Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas 2025, disputados del 4 al 10 de agosto en Venâncio Aires, estado de Río Grande do Sul, Brasil. Representando a la Selección Argentina, la joven de Río Gallegos dominó la competencia en su categoría y llevó la bandera nacional al punto más alto del podio.

La consagración llegó tras un fin de semana perfecto. El viernes, Abril se adjudicó el programa corto, una rutina de 2 minutos y 40 segundos en la que se evalúa la precisión técnica, la presentación artística y el cumplimiento estricto de los elementos obligatorios. Un día después, ratificó su liderazgo al ganar también el programa largo, de mayor duración y exigencia, que permite una mayor libertad creativa y despliegue sobre la pista.

El puntaje acumulado entre ambas presentaciones le aseguró el primer puesto y el título sudamericano, superando a su rival en la categoría, una representante de Uruguay.

Su participación en Brasil tuvo un condimento especial: fue la primera vez que su madre pudo acompañarla en un torneo internacional, algo que la deportista valoró profundamente en la previa. La experiencia, sumada a los meses de preparación intensa en Catamarca y a las concentraciones nacionales con el seleccionado, terminó de forjar una presentación sin fisuras.

Con la medalla de oro en mano, Abril Ortega ya apunta a sus próximos desafíos: el Nacional Absoluto en San Juan a fines de agosto y, en el horizonte, el Mundial de Patinaje Artístico en Beijing, China, en octubre. Mientras tanto, su consagración en Brasil es un orgullo para la provincia y un nuevo impulso para seguir representando a la Argentina en las pistas más exigentes del mundo.