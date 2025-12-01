Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Patricia Bullrich anunció este domingo que presentó de manera formal su renuncia al Ministerio de Seguridad de la Nación, un paso administrativo necesario para ocupar su banca como senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre. Su salida del gabinete se hará efectiva este lunes.

En un mensaje publicado en X, Bullrich agradeció al presidente Javier Milei por “la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”. Además, compartió la carta de renuncia dirigida al mandatario.

En su despedida, Bullrich aseguró que seguirá acompañando el rumbo del Gobierno desde el Congreso. “Continuaré defendiendo los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, sostuvo la futura senadora.

También destacó “el respaldo del equipo” del Ministerio durante su gestión y subrayó que cada operativo y decisión “se dio en defensa del país”.

Elogios a Alejandra Monteoliva

Bullrich también dedicó un mensaje especial a quien quedará al frente del Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella”, afirmó.

Según Bullrich, la futura ministra tiene “capacidad, experiencia y compromiso” para profundizar las políticas aplicadas durante su administración y consolidar una “seguridad firme, seria y eficaz”.