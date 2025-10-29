Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La decisión fue comunicada este martes por Patricia Bullrich, quien explicó que la cartera de Seguridad pondrá en marcha una alerta máxima en todas las fronteras del país, a raíz de los recientes hechos de violencia registrados en Brasil.

El conflicto se produjo en una reconocida favela de Río de Janeiro, durante un operativo policial contra organizaciones narcotraficantes, lo que derivó en una serie de enfrentamientos y tensión en la zona.

“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase en aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar por la centralidad del conflicto en Río”, explicó la ministra ante la prensa acreditada en la Casa de Gobierno.

Qué implica la “alerta máxima” en las fronteras

Bullrich detalló que esta medida representa un refuerzo de vigilancia en los pasos fronterizos, con controles más exhaustivos y verificación de antecedentes de quienes intenten ingresar al país. “Significa mirar con cuatro ojos si tienen antecedentes o no”, puntualizó la funcionaria.

Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que el operativo no busca afectar el tránsito habitual de personas, especialmente el turismo internacional, sino focalizarse en perfiles sospechosos. “Por supuesto, no confundiendo turistas. Es un modelo de alerta. Es un público que no es tanto, pero en la Triple Frontera tenemos mucho movimiento”, agregó Bullrich.

Foco en la Triple Frontera

La Triple Frontera, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay, será uno de los puntos estratégicos donde se aplicará con mayor intensidad el operativo de seguridad.

Esa zona es considerada de alta sensibilidad por la presencia de redes criminales y tráfico ilegal, y suele ser reforzada ante cualquier episodio de violencia regional que pueda generar desplazamientos.

Fuentes del Ministerio adelantaron que el trabajo se realizará en conjunto con las fuerzas federales, Migraciones y Aduana, con especial atención a los ingresos desde Brasil.

Contexto regional de preocupación

Los incidentes en Río de Janeiro encendieron las alarmas en varios países de la región, luego de que los enfrentamientos entre bandas narcotraficantes y fuerzas de seguridad brasileñas dejaran múltiples víctimas y generaran temor entre los vecinos.

Argentina busca anticiparse a posibles derivaciones del conflicto, con un operativo que combina prevención, inteligencia fronteriza y control coordinado con los países limítrofes.

“Es una medida de prevención, no de cierre”, remarcaron desde Seguridad, subrayando que el objetivo es “garantizar la tranquilidad en los pasos internacionales” y evitar que la violencia se desplace hacia el territorio argentino.