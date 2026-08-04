Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ratificó que el dictamen final del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluirá un tope del 25% a la extranjerización de tierras a nivel nacional, diez puntos porcentuales más que con la normativa vigente.

Así lo indicó en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, donde reconoció que “por pedido de la oposición constructiva se puso un límite razonable” como el que tiene Brasil.

También ratificó que se quitará el tope de 1.000 hectáreas transferibles a manos extranjeras en la zona núcleo que está estipulado en la normativa actual, que la exministra de Seguridad denominó “Ley Máximo Kirchner” pese a que el líder de La Cámpora no era ni legislador ni funcionario cuando se sancionó a fines del 2011.

“Sacamos el límite de municipalidad, de departamento y de provincia porque es ridículo“, agregó Bullrich.

“Sacamos el límite de municipalidad, de departamento y de provincia porque es ridículo”, agregó Bullrich.

Al concluir la conferencia, fue abordada por la prensa sobre su pronóstico sobre la votación del capítulo de tierras el próximo jueves y al respecto dejó entrever que las cuentas están muy ajustadas: “Se gana por un voto“, subrayó.

La conferencia de prensa comenzó pasadas las 16 horas y se extendió por más de cuarenta minutos. Luego nombró a Lázaro Báez, a Néstor Kircher y a Cristina Fernández, a quienes acusó de “comprar tierras fiscales por 7 dólares y venderlas por medio millón“. “Esa es la Patagonia que se repartieron“, enfatizó al defenderse de las versiones que vinculan a esta reforma redactada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en detrimento de la soberanía nacional.

En el final de la arremetida contra el kirchnerismo, recordó la concesión de 200 hectáreas por 50 años en la localidad neuquina de Bajada del Agrio para la construcción de una Estación de Espacio Lejano administrada por la República Popular China desde 2012 y durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Asimismo, recordó que Mauricio Macri y Javier Milei firmaron protocolos que prohíben el uso de las instalaciones con fines militares. (Con información de Noticias Argentinas y El Parlamentario).