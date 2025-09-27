Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Patricia Pitaluga, presidenta de la Asociación Acercando Naciones, dialogó con el Grupo La Opinión Austral en la cobertura exclusiva que se lleva adelante en la actual edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT).

“El mensaje es que hay esperanza, hay que vender Argentina. Es una oportunidad porque tenemos todo en este país”, señaló en consonancia con lo expresado por el secretario de Turismo de la Nación Daniel Scioli.

Ahondó que es el momento indicado del país para desarrollar el turismo y marcó como una clara señal de que el mundo mira a Argentina debido a “la presencia de la secretaria general de la ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais“.

Además, hizo un llamado a los comercios, hoteles y la restante cadena de valor de la actividad turística para que “bajen los precios, es muy importante. Hay que vender y así se genera empleo para todos”.

Próximas temporadas

El verano pasado el turismo interno eligió destinos como Brasil -entre otros- para vacacionar debido al alto costo. Sobre este aspecto, Pitaluga precisó que “al igual que Brasil, el Caribe tiene ofertas muy competitivas”, “pero es el momento de trabajar entre lo público y privado en un mismo equipo para traccionar el turismo. Caso contrario no podremos competir”.

Agregó que el turismo nacional tiene la calidad que lo destaca como destino, por lo que debe apostar a la cantidad para la próxima temporada.

“Acercando Naciones” es una entidad que impulsa desde hace más de 20 años espacios de encuentro y diálogo, cooperación e internacionalización entre gobiernos, empresas y sociedad civil.