La competencia, disputada sobre 10 kilómetros en la ciudad de Puerto Natales, reunió a un nutrido grupo de corredores chilenos y argentinos, con un nivel exigente en el pelotón de punta. En ese contexto, Capella volvió a mostrar su vigencia: fue primero en su categoría y segundo en la clasificación general, confirmando el buen momento que viene construyendo a lo largo del año en pruebas de calle y fondo.

Según relató en sus redes, la carrera tuvo un condimento bien patagónico: el viento cruzó el recorrido de punta a punta y obligó a todos a pensar la estrategia. El representante de la Cuenca Carbonífera contó que salió “especulando” para no desgastarse de entrada, se mantuvo con el grupo de adelante hasta el kilómetro 2 y, desde allí, tomó la punta hasta el kilómetro 6. En ese tramo decidió aflojar un poco el ritmo, fue alcanzado por otro corredor y defendió el segundo puesto hasta el final.

La bandera de la cuenca presente.

Más allá del resultado, Capella valoró el rendimiento por el nivel de los rivales y, sobre todo, por la diferencia de edad con varios de los atletas de adelante. Señaló que, a pesar de “venir con una carga importante de carreras todo el año”, se sintió fuerte y competitivo, y remarcó que sigue “dando pelea” en pruebas donde se mezcla con corredores más jóvenes y de gran preparación.

El deportista de Río Turbio volvió a subrayar que este fue su mejor año deportivo, no solo por los podios conseguidos, sino porque le permitió medirse de forma sostenida con los mejores corredores del país y de la región. Para él, salir a competir fuera de la Cuenca y sumar experiencias en distintos escenarios le sirvió para saber “dónde está parado” y qué pasos quiere dar en el futuro inmediato.

Fiel a su estilo, Capella dedicó el logro a sus padres, a su esposa, a su entrenador Darío y a sus familiares, pero sobre todo a “toda la Cuenca Carbonífera” y a su Río Turbio, a quienes agradeció por el apoyo constante.