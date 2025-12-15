Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Antes de ganar la estatuilla de Mejor Programa Político en los Martín Fierro de Streaming por Industria Nacional de Gelatina, el conductor Pedro Rosemblat dialogó con La Opinión Austral sobre sus sensaciones en la ceremonia que se desarrolla este domingo y sobre lo que se viene para su canal.

“Casi todo tranquilo, nunca todo en la vida está tranquilo. Estamos acá, vinimos a pasarla bien”, afirmó. Además, adelantó: “El 19 de diciembre se viene el festival en Argentinos Juniors, estamos muy nerviosos y expectantes con eso…con lo del 2026, lo anunciaremos el 2 de marzo”.

No descartó la incorporación de nuevos creadores de contenido en Gelatina, aunque aclaró: “No quiero boquear porque nada está cerrado”. Para cerrar, se refirió a su noviazgo con la cantante Lali Espósito: “Sospecho que nos iremos de vacaciones y la relación viene muy bien”.