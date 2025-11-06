Pedro Rosemblat, “Luquitas” Rodríguez y Rosendo Grobocopatel dialogaron con obispos sobre las nuevas culturas digitales En el marco de la 127ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, los creadores de contenido participaron de un encuentro con obispos para reflexionar sobre el impacto social y cultural de las plataformas digitales.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la 127ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), los obispos del país participaron de una charla sobre las nuevas culturas digitales y su influencia en la vida social contemporánea. El encuentro contó con la participación de los comunicadores Pedro Rosemblat, Lucas “Luquitas” Rodríguez y Rosendo Grobocopatel, tres referentes del ecosistema digital argentino que aportaron su mirada sobre los cambios culturales y tecnológicos que atraviesan la sociedad.

La conversación, moderada por el periodista Jorge Liotti, se desarrolló como un espacio abierto de diálogo y escucha entre los líderes religiosos y los creadores de contenido. El objetivo fue comprender mejor los nuevos lenguajes, formatos y dinámicas comunicacionales que emergen en las plataformas digitales, donde hoy se gestan buena parte de los debates públicos, las identidades colectivas y los imaginarios sociales de las nuevas generaciones.

Los obispos reflexionaron junto a los invitados sobre el modo en que estas transformaciones inciden en la configuración de la sociedad, la transmisión de valores y la construcción de agendas públicas. Desde distintas perspectivas, Rosemblat, Rodríguez y Grobocopatel compartieron sus experiencias en el ámbito de la creación digital y analizaron el rol de las redes sociales como espacios de conversación, expresión y participación ciudadana.

El encuentro se inscribió dentro de una serie de debates y reflexiones pastorales que la Conferencia Episcopal viene impulsando para acompañar los cambios culturales y tecnológicos que desafían a la Iglesia y a la sociedad en su conjunto.