Durante la primavera, los árboles, pastos y malezas liberan polen, que en personas sensibles provoca estornudos, secreción nasal, picazón ocular y congestión. Este fenómeno coincide con la dispersión de pelusas blancas de los álamos, fibras vegetales inocuas que no causan alergia por sí mismas, pero que pueden transportar polen y partículas alérgenas.

El sistema inmunitario reacciona a estas partículas liberando histamina, la responsable de los síntomas clásicos de la alergia.

Antihistamínicos: aliados contra los síntomas

Los antihistamínicos son medicamentos que bloquean la acción de la histamina en el cuerpo, reduciendo la inflamación y los síntomas alérgicos. Entre los más utilizados se encuentran:

  • Fexofenadina
  • Loratadina
  • Difenhidramina

Recomendaciones al usar antihistamínicos:

  • Seguir la dosis indicada según edad y condición de salud.
  • Consultar con un médico si estás embarazada, en lactancia o tomando otros medicamentos.
  • Iniciar su uso al comienzo de la temporada de polen o cuando los síntomas aparecen.
  • Si los síntomas persisten o empeoran, acudir al especialista.

Medidas adicionales para reducir la exposición al polen

  • Mantener ventanas cerradas en días de viento fuerte.
  • Ducharse y cambiarse la ropa al regresar del exterior.
  • Evitar tender ropa al aire libre en momentos de alta presencia de polen.
  • Limpiar los ambientes con aspiradora y paño húmedo, evitando barrer en seco.
  • Realizar lavados nasales con solución salina para eliminar partículas.

Cuándo consultar al médico

  • Síntomas que interfieren con el sueño, el estudio o la calidad de vida.
  • Presencia de sibilancias, asma u otros problemas respiratorios.
  • Uso frecuente de descongestionantes que empeoran la congestión nasal.
  • Necesidad de determinar alérgenos específicos mediante pruebas médicas.

Aunque la pelusa blanca de los álamos no causa alergia por sí misma, la primavera trae consigo polen y partículas que provocan síntomas respiratorios. El uso adecuado de antihistamínicos, junto con medidas de prevención y reducción de exposición, permite disfrutar de la estación con mayor bienestar y sin molestias respiratorias.

