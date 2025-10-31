Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la primavera, los árboles, pastos y malezas liberan polen, que en personas sensibles provoca estornudos, secreción nasal, picazón ocular y congestión. Este fenómeno coincide con la dispersión de pelusas blancas de los álamos, fibras vegetales inocuas que no causan alergia por sí mismas, pero que pueden transportar polen y partículas alérgenas.

El sistema inmunitario reacciona a estas partículas liberando histamina, la responsable de los síntomas clásicos de la alergia.

Antihistamínicos: aliados contra los síntomas

Los antihistamínicos son medicamentos que bloquean la acción de la histamina en el cuerpo, reduciendo la inflamación y los síntomas alérgicos. Entre los más utilizados se encuentran:

Fexofenadina

Loratadina

Difenhidramina

Recomendaciones al usar antihistamínicos:

Seguir la dosis indicada según edad y condición de salud.

Consultar con un médico si estás embarazada, en lactancia o tomando otros medicamentos.

Iniciar su uso al comienzo de la temporada de polen o cuando los síntomas aparecen.

Si los síntomas persisten o empeoran, acudir al especialista.

Medidas adicionales para reducir la exposición al polen

Mantener ventanas cerradas en días de viento fuerte.

Ducharse y cambiarse la ropa al regresar del exterior.

Evitar tender ropa al aire libre en momentos de alta presencia de polen.

Limpiar los ambientes con aspiradora y paño húmedo, evitando barrer en seco.

Realizar lavados nasales con solución salina para eliminar partículas.

Cuándo consultar al médico

Síntomas que interfieren con el sueño, el estudio o la calidad de vida.

Presencia de sibilancias, asma u otros problemas respiratorios.

Uso frecuente de descongestionantes que empeoran la congestión nasal.

Necesidad de determinar alérgenos específicos mediante pruebas médicas.

Aunque la pelusa blanca de los álamos no causa alergia por sí misma, la primavera trae consigo polen y partículas que provocan síntomas respiratorios. El uso adecuado de antihistamínicos, junto con medidas de prevención y reducción de exposición, permite disfrutar de la estación con mayor bienestar y sin molestias respiratorias.

