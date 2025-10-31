Your browser doesn’t support HTML5 audio
Durante la primavera, los árboles, pastos y malezas liberan polen, que en personas sensibles provoca estornudos, secreción nasal, picazón ocular y congestión. Este fenómeno coincide con la dispersión de pelusas blancas de los álamos, fibras vegetales inocuas que no causan alergia por sí mismas, pero que pueden transportar polen y partículas alérgenas.
El sistema inmunitario reacciona a estas partículas liberando histamina, la responsable de los síntomas clásicos de la alergia.
Antihistamínicos: aliados contra los síntomas
Los antihistamínicos son medicamentos que bloquean la acción de la histamina en el cuerpo, reduciendo la inflamación y los síntomas alérgicos. Entre los más utilizados se encuentran:
- Fexofenadina
- Loratadina
- Difenhidramina
Recomendaciones al usar antihistamínicos:
- Seguir la dosis indicada según edad y condición de salud.
- Consultar con un médico si estás embarazada, en lactancia o tomando otros medicamentos.
- Iniciar su uso al comienzo de la temporada de polen o cuando los síntomas aparecen.
- Si los síntomas persisten o empeoran, acudir al especialista.
Medidas adicionales para reducir la exposición al polen
- Mantener ventanas cerradas en días de viento fuerte.
- Ducharse y cambiarse la ropa al regresar del exterior.
- Evitar tender ropa al aire libre en momentos de alta presencia de polen.
- Limpiar los ambientes con aspiradora y paño húmedo, evitando barrer en seco.
- Realizar lavados nasales con solución salina para eliminar partículas.
Cuándo consultar al médico
- Síntomas que interfieren con el sueño, el estudio o la calidad de vida.
- Presencia de sibilancias, asma u otros problemas respiratorios.
- Uso frecuente de descongestionantes que empeoran la congestión nasal.
- Necesidad de determinar alérgenos específicos mediante pruebas médicas.
Aunque la pelusa blanca de los álamos no causa alergia por sí misma, la primavera trae consigo polen y partículas que provocan síntomas respiratorios. El uso adecuado de antihistamínicos, junto con medidas de prevención y reducción de exposición, permite disfrutar de la estación con mayor bienestar y sin molestias respiratorias.
