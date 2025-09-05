Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una periodista de Chubut fue agredida por manifestantes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), en el marco de una movilización que se encontraba cubriendo, en las calles de Trelew.

La cronista lesionada fue Ángela Álvarez, quien se desempeña en Radio Chubut. Desde el medio calificaron la agresión como “insólita”, en el medio de las protestas que lleva adelante el gremio en la ciudad por la falta de empleo y las obras paralizadas.

La manifestación había comenzado en la sede gremial y terminó frente al Municipio de Trelew.

“Mientras realizaba su actividad recibió el impacto de un petardo en una de sus piernas arrojado por los manifestantes, que le provocaron escoriaciones en la piel”, relataron.

Asimismo, señalaron que la experimentada trabajadora de prensa reveló que no es la primera vez que ocurre este tipo de circunstancia y que en otra oportunidad una colega padeció un estado de aturdimiento por un artefacto de pirotecnia que le estalló a centímetros.

“Repudiamos el accionar de los manifestantes de la UOCRA en contra de nuestra compañera Angie Álvarez, la cual durante la mañana de hoy cuando se acercó a cubrir la manifestación le arrojaron un petardo, produciéndole quemaduras en una de sus piernas“, agregaron desde Radio Chubut.

La Opinión Austral expresa su solidaridad con Ángela Álvarez, la periodista agredida, y con Radio Chubut, y repudia este tipo de acontecimientos donde la violencia atenta contra la libertad de prensa y la seguridad y salud de los periodistas.