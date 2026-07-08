Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación entre enero y mayo, las ventas externas alcanzaron 291.894,3 toneladas por un valor de USD 1.005,6 millones. El resultado representa un incremento interanual del 18,2% en volumen y del 22,9% en valor, según lo precisado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación sobre el desempeño positivo de las exportaciones de productos pesqueros durante 2026.

El buen desempeño de las principales pesquerías de Argentina marcaron el impulso de este crecimiento. Especialmente los moluscos (calamar) totalizaron 163.115,7 toneladas por USD 451 millones, lo que significó aumentos del 20,2% en volumen y del 20,0% en valor respecto del mismo período de 2025.

Por su parte, las comercielizaciones de crustáceos (langostino) alcanzaron 47.149 toneladas y USD 346 millones. Se registró un crecimiento del 18,8% en toneladas y del 25,1% en divisas, consolidando a este segmento como uno de los principales generadores de valor agregado para la actividad pesquera nacional.

Cabe destacar que Santa Cruz y Mar del Plata fueron las jurisdicciones que motorizaron el mercado del langostino en lo que va del año, se debió a que el comienzo de la zafra en aguas nacionales, formalizado a mediados de abril y consolidado comercialmente hacia fines de mayo, estuvo fuertemente marcado por inconvenientes gremiales y salariales en Chubut que mantuvieron amarrada a la flota amarilla. Recién a mediados de junio, tras una mediación del gobierno chubutense que logró destrabar el conflicto paritario con el SOMU, esta flota pudo salir a pescar e integrarse formalmente a la operatoria pesquera.

Las primeras descargas de langostino en Puerto Deseado en el 2026. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Valor agregado

También se observaron resultados favorables en las exportaciones de productos personalizados y elaborados. Los filetes y demás carnes de pescado sumaron 30.663,8 toneladas y USD 101,1 millones, con incrementos del 9,6% en volumen y del 13,9% en valor. Mientras tanto, el pescado congelado, excepto filetes, alcanzó 36.466,3 toneladas por USD 84,4 millones, creciendo 9,3% en toneladas y 38,6% en valor exportado.

Otro dato destacado corresponde a la harina, polvo y pellets de pescado no aptos para consumo humano. Sus exportaciones crecieron 72,2% en volumen y 101,1% en valor, alcanzando 11.848,5 toneladas y USD 15 millones, lo que refleja la expansión de mercados para productos de aprovechamiento integral de los recursos pesqueros. Asimismo, las preparaciones y conservas de pescado mantuvieron una evolución positiva con un incremento del 13,3% en valor exportado y del 1,1% en volumen, alcanzando USD 4 millones durante el período analizado.

El langostino, uno de los productos de mar más exportados.

Demanda

En cuanto a los mercados de destino, China se reconfirma como el principal comprador de productos pesqueros argentinos con adquisiciones por USD 392 millones, equivalentes al 39% del valor total exportado. Le siguen España, con USD 145 millones (14,4%), y Estados Unidos, con USD 56,4 millones (5,6%), confirmando la inserción internacional y la diversificación comercial del sector.

Estos resultados reflejan la competitividad de la pesca argentina. También el trabajo conjunto entre el Estado nacional, las provincias, el sector científico y los actores de la cadena para promover una administración responsable de los recursos, fortalecer la producción y consolidar la presencia de los productos argentinos en los mercados internacionales.