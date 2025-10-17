Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, sorprendió este viernes con un mensaje cargado de expectativa diplomática. A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), aseguró: “Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos”.

El diplomático agregó además una frase simbólica tomada de su Moneda de Desafío: “Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad” y cerró con una expresión de cercanía hacia el país: “Un fuerte abrazo a mis hermanos argentinos – ¡Juntos en Libertad!”.

El posteo fue interpretado como un guiño directo al ideario libertario del presidente Javier Milei, con quien la administración norteamericana mantiene una relación fluida en materia económica, de inversiones y cooperación estratégica.

Según trascendió en las últimas horas, el gobierno nacional y la embajada estadounidense preparan un anuncio conjunto que podría involucrar nuevas inversiones en energía, tecnología y agroindustria, tres sectores considerados clave por el Ministerio de Economía.

Fuentes cercanas a Cancillería confirmaron que “en breve habrá un anuncio muy importante con Estados Unidos”, aunque evitaron precisar detalles. La expectativa gira en torno a un acuerdo de cooperación económica que podría abrir una nueva etapa en la relación bilateral, con foco en el libre comercio y la atracción de capitales extranjeros.