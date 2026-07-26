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En el predio ferial de Palermo se lleva adelante la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, el evento agropecuario más importante del país. La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar para registrar los testimonios clave de la jornada.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar con las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.

En ese marco, el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ponderó en declaraciones a La Opinión Austral los lazos comerciales entre ambas naciones y destacó el crecimiento del flujo bilateral. El diplomático expresó que su país busca “trabajar con la Argentina para aumentar el negocio entre los argentinos y el pueblo americano”, al tiempo que valoró el intercambio ganadero señalando que compran carne argentina mientras también se importa carne estadounidense al mercado local.

Legislación

Consultado sobre el debate de la Ley de Tierras en el Congreso, marcó una postura de respeto institucional pero ratificó el alineamiento político con el Poder Ejecutivo. Definió la norma como “una cuestión doméstica de la Argentina”, aunque aclaró que la embajada apoya al gobierno nacional y respaldará las medidas que la gestión decida impulsar.

Repasó sus recorridas por la muestra de Palermo, donde participó de la premiación de ejemplares de la raza Cuarto de Milla. Comentó que visitó el predio varias veces durante la semana para la entrega de premios a los caballos de origen estadounidense criados en el país, oportunidad en la que calificó el marco de público como “genial y fabuloso”.

Aranceles, la política de EE UU

Respecto al esquema arancelario dispuesto por la administración de Donald Trump hacia el país en comparación con otros mercados de la región, el embajador justificó la diferencia en el trato bilateral.

“Donald Trump bajó los aranceles a la Argentina porque él se siente amigo del pueblo argentino. Brasil está por otro camino y estoy de acuerdo con eso. Queremos finalizar las diferentes partes del acuerdo que tenemos. Hay dos o tres asuntos que hay que finalizar, pero estamos apoyando menos aranceles para el pueblo argentino”.

Finalmente, ante la consulta de La Opinión Austral sobre su participación junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, por el lanzamiento de la competencia de natación en aguas frías, Lamelas recordó con humor las bajas temperaturas y anunció una nueva visita al territorio santacruceño.

“Me pareció un poquito frío, no voy a brincar al agua a empezar a nadar, pero me gustó mucho. Fuimos como amigos de Matías Olas, que nada en aguas frías por mucho tiempo, y también conocí al gobernador de Santa Cruz, a quien voy a visitar pronto. Es una provincia muy bonita“.