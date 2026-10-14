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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, emitió oficialmente el comunicado de prensa 401 para dar a conocer la solicitud de medidas provisionales presentada por la República Argentina contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la disputa por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico.

De acuerdo con el documento difundido por el organismo internacional, el pasado 13 de octubre de 2026 el Estado argentino formalizó el pedido amparándose en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El comunicado oficial del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Esta acción se ancla en la notificación enviada al Reino Unido el 28 de septiembre de 2026 para instituir procedimientos arbitrales bajo el Anexo VII de la Convención, permitiendo requerir medidas cautelares urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo.

En su presentación formal ante los magistrados, detallada en el comunicado del tribunal, la Argentina solicitó que se declare que el Reino Unido viola sus obligaciones internacionales al autorizar unilateralmente la explotación de recursos en los espacios marítimos que circundan a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Específicamente, el escrito sostiene que Londres incumple el respeto a la soberanía y derechos soberanos argentinos (artículos 2, 56 y 77 de la CONVEMAR), viola la prohibición de tomar medidas unilaterales en áreas bajo controversia internacional de descolonización, vulnera los artículos 192 y 194 sobre protección del medio marino, y desoye la obligación de resolver disputas por medios pacíficos conforme a la Carta de las Naciones Unidas.

El canciller de Argentina, Pablo Quirno.

Qué dijo la Argentina

En consonancia con la acción encarada ante el organismo internacional, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial en el que remarcó que la medida busca preservar los derechos soberanos sobre la plataforma continental y evitar que las acciones autorizadas de forma unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas. Desde el Ejecutivo nacional ratificaron la postura histórica del país bajo la premisa de que “por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

Ante esta situación, el TIDM informó que el Estado argentino peticionó cuatro medidas provisionales concretas: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte de Malvinas mediante el proyecto “Sea Lion”; que se abstenga de utilizar la información obtenida en perjuicio de los derechos argentinos; que cese en las acciones que obstaculizan la preservación ambiental marina; y que evite cualquier medida que agrave el diferendo, especialmente el otorgamiento de nuevos permisos.

Finalmente, el tribunal precisó que, conforme al artículo 90 de su reglamento, la Presidencia fijará a la brevedad la fecha más próxima posible para llevar adelante las audiencias orales del caso, cuyas jornadas serán anunciadas próximamente a través de nuevos comunicados oficiales